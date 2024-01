Kasta fyrverkeri ut av bilar

Fleire ungdommar i Møre og Romsdal blir melde til politiet for å ha kasta fyrverkeri ut av bilar nyttårskvelden. Ein tenåring i Ålesund skal ha kasta ut fyrverkei frå vinduet i ein bil under fart, slik at dette skapte fare for trafikken, melder politiet.

I Ulstein skal ein annan ha kasta fyrverki frå baksetet på ein bil og ut vinduet.

I Ålesund blei to unge menn observert då dei kasta rakettar på bakken på ein parkeringsplass med fleire bilar.

Fleire av ungdommane blir melde til politiet.