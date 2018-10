Kartlegging av kvikkleire

NVE skal gjøre 76 grunnboringer på Sunnmøre, melder Sunnmørsposten. Årsaken er å kartlegge eventuell kvikkleire i områder i Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund. Målet er å kartlegge områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Arbeidet er planlagt i løpet av oktober, november og desember. Det har allerede blitt gjort utredninger i Tingvoll og Eide. Andre områder som NVE vil kartlegge er i Rauma og Molde. Se kart over områdene her.