Kartlegg utsette område

NVE er i gang med å kartlegge område som er særleg utsette for flaum og skred. Tilsaman 17 kommunar på Sunnmøre får onsdag og torsdag innføring i prosjektet. Bakgrunnen er kunnskapen om at nedbør og vind stadig oftare fører til store skadar. Karlegginga gir grunnlag for vurdering av sikringstiltak, og NVE har oppretta tilskotsordning til dei kommunane som er først ute med arbeidet.