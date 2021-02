Kartlegg tilhøva før tiltak

I Ålesund blir det planlagt eit stort digitalt møte om utfordringane på Moa. Det er politiske leiarar som har bede om dette for å sjå på situasjonen for ungdomsmiljøet i området, som også tiltrekk seg ein del uønskt åtferd. Kommunalsjef for barne, unge og integrering, Vivian Dyb, seier målet med møtet er å kartlegge tilhøva før eventuelle tiltak.