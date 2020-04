Kartlegg kor mange som kjem

I Hustadvika kommune i Romsdal kartlegg dei kor mange foreldre som ikkje vil sende barna sine i barnehagen når det blir opning 20. april. Ordførar Tove Henøen (Sp) har ansvar for 15 kommunale og private barnehagar og ho er sikker på at dei tilsette klarer å gjere barnehagane trygge for barna med tanke på smitte. Einingsleiar i Tornes barnehage, Siv Anita Kolstad, veit at foreldre er bekymra, men har ikkje oversikt over om folk kjem til å la vere å sende barna i barnehagen.