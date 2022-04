Karina ble registrert som «far»: – Jeg har en annen rolle enn fødende mor, men en far blir jeg aldri

– Eskil vil aldri ha en far. Han har en donor, en medmor og mor, sier Karina Kvalsund.

For omtrent ett år siden fikk hun og Eilen Kvamme en sønn. Selv om de begge er kvinner og mødre, ble Kvalsund registrert både som «far» og «biologisk far» i papirene fra sykehuset.

Det var ikke før de kom hjem fra Volda sjukehus at de så det.

– Vi lo litt av det da vi så det. Det er jo gammeldags og utdatert. Karina er jo ikke far, hun er medmor, sier Kvamme. Hun var den som gikk gravid med sønnen.

Men de er ikke de eneste som har opplevd dette. De vet om mange flere, og har også vennepar som det har skjedd med.

Papirene fra Volda sjukehus Papirene fra Volda sjukehus Papirene fra Volda sjukehus

– Den måten å registrere på er feil

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier at dette ikke skal skje og må ryddes opp i.

– Offentlige myndigheter har en plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på bakgrunn av seksuell orientering som er tilfellet her.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier de har fått henvendelser fra flere kvinner som blir skrevet opp som far.

Han sier det er viktig at registreringen blir gjort riktig både av hensyn til mødrene, men også fordi det vil bidra til å normalisere det å være medmor – og at man i større grad vil sees på som en likeverdig forelder.

– Den måten å registrere på er feil, fordi det ikke gjenspeiler virkeligheten. Her må det gjøres en ryddejobb, sånn at man blir registrert med riktig benevnelse, i dette tilfellet medmor, sånn at ikke de som opplever dette føler seg stigmatisert eller krenket, sier Thon.

– Beklagelig

I en e-post til NRK skriver klinikksjef ved Volda sjukehus, Palma Hånes, at papirene som Kvalsund og Kvamme fikk er en gammel mal fra den nasjonale databasen NATUS.

– Dette skjemaet i NATUS er i ferd med å utfases og vi tar da i bruk Helseplattformen som selvsagt er oppdatert. Vi kan forsikre om at det i Helse Møre og Romsdal sine egne skjema står «partner» og ikke «far».

Hånes understreker at alle på fødeseksjonen jobber for at fødende og partnere skal bli møtt på en likeverdig måte, og at det er beklagelig at dette paret har fått et utdatert skjema.

– Vi er veldig privilegerte som bor i Norge, og har muligheten til å bli foreldre sammen, sier Karina Kvalsund til høyre. Foto: Jonas Otneim / NRK

– Far blir jeg aldri

I brevene fra kommunen derimot står det «mor» og «medmor/far» noe Karina Kvalsund og Eilen Kvamme ble glade for å se.

– Vi blir jo takknemlig i papirene hvor det står rett. Og det blir jo kanskje feil, når jeg tenker meg om. Det burde jo være en selvfølge, sier Kvamme.

Hun føler samfunnet er flinke til å oppdatere visse ord så de blir kjønnsnøytrale, og forstår derfor ikke hvorfor det skal være vanskelig å bruke riktig ord på foresatte.

– Det heter for eksempel ikke helsesøster lengre, men helsesykepleier. Men så kaller man det fremdeles «far», når det absolutt ikke er en far, sier Kvamme.

– Jeg har en annen rolle enn fødende mor, men en far blir jeg aldri, understreker Kvalsund.