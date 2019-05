Kåret til Europas beste

Molde-trener Helle Thomsen er av Det europeiske håndballforbundet (EHF) kåret til årets kvinnelige håndballtrener i Europa for 2018/19. Dansken får prisen etter at hun i desember ledet det nederlandske landslaget til EM-bronse i Frankrike. Thomsen ble i fjor ansatt som hovedtrener for Molde i den norske eliteserien. Samtidig var hun nederlandsk landslagssjef. – Jeg elsker sporten, og jeg elsker å være trener. Men jeg tror også at de mange lagene jeg har trent har passet godt til meg. Det er også viktig, sier prisvinneren til EHF.