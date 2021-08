Kåret til den beste i landet

Slagenheten ved sjukehuset i Kristiansund er kåret til den beste i landet i 2020, sammen med Lillehammer. – Landets beste slagenhet trenger ikke ligge ved et universitetssjukehus, det kan godt være på et lokalsjukehus, sier overlege ved Sjukehuset i Kristiansund, Monica Ødegård. Hør hele intervjuet her: