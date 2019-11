Kåret til årets spiller

Aalesunds midtbanespiller Niklas Castro mottok lørdag beviset på at han gikk til topps på NTB-børsen i årets 1-divisjon. AaFK har denne sesongen satt poengrekord i OBOS-ligaen. – Totalt sett har det vært ganske utrolig for alle sammen. Hele laget har prestert bra, og det er gøy å være en del av et lag når det går så bra som det har gjort, sa 23-åringen. Det melder NTB.