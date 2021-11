Kåret til årets barneveileder

Liv Bente Tangen ved Nordbyen skole SFO i Molde ble årets barneveileder i dag. Det ble klart under den nasjonale SFO-konferansen i Kristiansund. – Jeg ble veldig overrasket. Ikke i min villeste fantasi hadde jeg forventet at jeg skulle få en slik pris, sier Tangen. Hun fikk prisen blant annet for måten hun bruker dukker for å formidle egne fortellinger til barna.