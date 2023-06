Kåret årets barnetegning

Vinneren av Årets Barnetegning 2023 ble Thelma Hermine Malo Ødegård ved Kviltorp skole. Konkurransen er i regi av Moldejazz.

Moldejazz melder at det kom inn over 400 bidrag, og at det var vanskelig å kåre en vinner. Men det ble altså Thelma som trakk det lengste strået. I dag ble hun overrasket med T-skjorte med tegningen på.

– Det er veldig gøy å vinne, jeg hadde ikke trodd det, sier Thelma, til Moldejazz.