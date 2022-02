I oktober 2020 starta ein slags miniatyrbåt ein lang reise frå New Hampshire. Det var ein skuleklasse som hadde sett den saman, pryda den med teikningar, og fylt den med gåver og beskjedar.

Så sjøsette dei den, utan å vite kvar den ville ende – som ein slags flaskepost.

Båten blei tatt om bord i ei seglskute, før dei slapp den ut i golfstraumen. Det var starten på ei 13.400 kilometer lang reise over Atlanterhavet. Med GPS kunne elevane følgje nøye med. Til slutt enda båten på ein holme ved Smøla i Møre og Romsdal. Amerikanarane kontakta lokalmiljøet for å finne den. Holmen ligg nokre få hundre meter unna huset til Karel Nuncic (11) og familien, som dro ut for å hente farkosten.

– Eg reagerte på at den var full av langhalsar. Først så trudde eg det var dekorasjon, seier Karel Nuncic.

Funnet har fått merksemd verda over, og er omtalt av både CNN og The Guardian.

Det passar bra at det er Karel som fann flaskepostbåten. Han er på same alder som elevane i USA. Og det var å få kontakt med barn i andre delar av verda som var målet til den amerikanske skuleklassa.

«Ta med til næraste skule», står det på engelsk. Teksten er så vidt leseleg. Det har vore ein røff tur over Atlanteren og delar av båten er rive av.

Rye Riptide har den amerikanske skulen kalla den. Rye er namnet på byen deira. Foto: Mariann Nuncic

Det er kanskje ikkje heilt tilfeldig heller at den hamna akkurat på Smøla. Øykommunen ligg midt i smørauget for drivande ting i sjøen.

– Då vi dreiv med strandrydding for to år sidan fekk vi også flaskepost frå USA, seier Karel.

Lærer om korleis havet fungerer

Det er den ideelle organisasjonen Educational Passages som står bak påfunnet. I mange år har dei samarbeida med skular, og hjelpt dei med å setje saman sine personlege flaskepostbåtar og sende dei ut i det ukjende.

Dette har resultert i over 161 slike båtar, som enda opp i minst 29 ulike land.

Gjennom dette lærer elevane om korleis havstraumane flyttar på ting, noko som er veldig viktig når klimaet endrar seg, seier dagleg leiar, Cassie Durette Stymiest.

Cassie Durett er dagleg leiar i Eductional Passages. Foto: Privat

Nokre gonger må dei gjere fleire forsøk før dei lukkast, men tre av fire båtar endar opp på land ein eller annan stad.

– Dersom båten blir funnen, får elevane moglegheit til kulturutveksling som dei ikkje ville ha gjort utan. Dette kan opne moglegheita for spørsmål, vennskap og kanskje brevveksling, seier Stymiest.

Opning av skattekiste

Oppfordringa som stod på den vesle båten blei følgt, og den blei tatt med til skulen på øya. Elevane på 6. trinn samla seg tett medan forseglinga blei opna. Barna hadde mange idear om kva slags skattar den kunne innehalde.

Elevane samla seg for å sjå kva som låg gøymd inne i båten. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det viste seg å kanskje ikkje vere noko ein sjørøvar ville ha trakta etter.

Inni låg det nokre myntar i ein pose, pins, klistremerke og ein liten robotfigur.

Men der var også et bilde av elevane som sende bodskapen. Og fleire skriv om kvar dei er frå, kven dei er og korleis dette prosjektet kom til.

– Elevane synest dette var veldig spennande. Dei var kjempeivrige når båten kom inn i klasserommet, seier lærar Elen Holmen.

Lærar Elen Holmen held opp eit bunnbind som dei amerikanske elevane sende med. Heile klassen har signert den. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Blir kjent med kvarandre

No vil Holmen gjerne at dei blir vennskapsklasse med elevane i New Hampshire. Denne veka fekk dei organisert ein videosamtale så klassane kunne sjå og prate med kvarandre.

– Dette kan hjelpe dei med engelskkunnskapane, så dei kjem seg ut av skalet. Det kan vere skummelt å snakke engelsk, seier ho.

«How long does it take you to get to school?», spør dei amerikanske elevane. Nokre på Smøla brukar så mykje som ein time.

«Do you get any tornados?», spør dei norske elevane. Som med vaksne, er vêret eit heitt tema.

Elevane frå dei to ulike kontinenta fekk til slutt møte kvarandre gjennom videosamtale, og kunne spørje om alt dei lurte på. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Karel og dei andre elevane har også lyst til å reise til USA og møte amerikanarane fysisk. Læraren svarar at det er lov å drøyme, men at ein må sjå om det lèt seg gjere.

– Det hadde vore artig å dra på klassetur dit. Det er betre enn til Dombås, kor vi har dratt før, seier Karel Nuncic.