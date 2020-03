Karantenereglar hindrar Nordøyvegen

Koronaviruset gir redusert bemanning til Nordøyvegen, det skriv Sunnmørsposten. Ein del av arbeidarane er påverka av innreiseforbodet til Ålesund kommune, som gjer at ein må ver to veker i karantene, det hindrar dei i å kunne komme på jobb. Men Skanska som driv arbeider med bygginga av vegen, har henta arbeidarar frå Nord-Noreg, som ikkje er omfatta av karantenereglane, men det dekkjer ikkje behovet.