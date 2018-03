Karantene til Coly

Doms- og sanksjonsutvalget i NFF har valgt å gi Aliou Coly én kamp karantene, melder Tidens Krav. – Forbundet har sett på tv-bildene. Der kommer det klart fram at dette ikke er et direkte slag, men mer at Coly veiver vekk hendene til Vålerenga-spilleren Ejuke, sier KBKs sportslige leder Kenneth André Leren, som mener Kristiansund-spilleren ikke burde ha vært straffet. Etter kampen mellom Vålerenga og Kristiansund på mandag havnet Coly og Sam Adekugbe i en heftig krangel. Coly endte opp med å få rødt kort.