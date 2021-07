Karantene for båt til kai i Herøy

To personer som kom til Herøy for ei uke siden har testet positivt for korona under karanteneopphold. Det opplyser kommunen. De to personene er del av et mannskap som ligger til kai i Herøy og hele mannskapet på 14 personer blir derfor satt i karantene til man får bedre oversikt over situasjonen, opplyser kommunen. Kommunen venter også på flere prøvesvar etter et utbrudd i en annen kommune.