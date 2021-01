Karantene etter treningstime

Ytterlegare åtte personar i Volda er sett i karantene, etter at det blei oppdaga at den siste i Volda som er smitta, har vore på Family Sport Club om kvelden 5. og 6. januar. Åtte deltakarar på ein gruppetime er sette i karantene. Kommunen ber alle som har vore på treningssenteret om å følgje nøye med på utvikling av symptom og ha låg terskel for testing. Totalt er 58 personar i Volda i karantene, og smittekjelda er ukjent.