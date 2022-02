Kåra til årets lærling

Jørgen Larsen Stavseng fra Stordal gikk til topps i Møre og Romsdal fylkeskommune sin kåring av årets lærling i 2021. Jørgen har vært lærling i betongfaget ved K. Nordang AS. – Å få denne prisen betyr at jeg har gjort en jobb som er blitt lagt merke til. Det er stas, for jeg er glad i faget mitt, sier Stavseng i ei pressemelding.