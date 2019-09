Kapteinen savner Hareide

Danmark har tatt fire poeng på to kamper uten Åge Hareide på sidelinjen. Nordmannen har vært savnet, ifølge kaptein Simon Kjær. Søndag måtte Hareides mannskap nøye seg med 0-0 borte mot Georgia i EM-kvalifiseringen, mens det ble en oppskriftsmessig 6-0-seier over Gibraltar torsdag. Den norske landslagssjefen er sykmeldt som følge av en infeksjon i kneet. Kaptein Kjær er klar på at Hareides fravær ikke har vært helt uproblematisk.