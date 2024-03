Kapteinen forlater Molde Elite

Kaptein i Molde Elite, Sherin Obaidli, forlater klubben for spill i Romania. Det melder klubben selv i en pressemelding.

Obaidli har vært kaptein for laget i åtte sesonger nå, men sier at hun er klar for en ny utfordring. Fra høsten av skal hun spille for Gloria Buzau i Romania.

– Ikke bare på banen, jeg føler jeg trenger å bli utfordret på flere plan – også utenfor håndballbanen. Nytt land, nytt lag, annen kultur. Jeg må kort sagt komme meg ut av komfortsonen for en periode, sier Obaidli i pressemeldingen.

Hun startet i Molde HK allerede som 12-åring, men har også vært innom Sola. De siste årene har hun hatt en sentral rolle i Molde Elite, og vært en av toppscorerne til laget.

I Romania blir Obaidli lagvenninne med Christine Karlsen Alver, som også har spelt for Molde Elite frem til nå.