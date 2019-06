Kantra fritidsbåt i Vanylven

Ein fritidsbåt med to personar om bord har kantra i Syltefjorden i Vanylven. Ifølge Fjordenes Tidende har dei to kome seg på land, men helsepersonell har starta livberging på ein av dei to. Det opplyser politiet. Ulykka skjedde i 14-tida, og ein time seinare blir det meldt at begge er henta av luftambulansen, og begge var medvitne.