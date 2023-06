Kansellerer endå fleire avgangar

Havila Kystruten opplyser at dei må avlyse avgangane 15. juli med «Havila Polaris» og 21. juli med «Havila Pollux». Per no har Havila Kystruten berre to skip som trafikkerer langs kysten, avtalen er at det skal vere fire.

Selskapet som skulle finansiere skipa blei råka av sanksjonane med Russland. Sidan har Havila jobba for å refinansiere skipa.

I ei børsmelding skriv Havila at dei ikkje når fristane som er sett av den Engelske rett for å betale inn terminbeløpa til den opphavlege finansieringspartnaren. Dei har difor søkt retten om ytterlegare oppgjersfrist.