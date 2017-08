KANDIDAT: Yvonne Wold, Sosialistisk Venstreparti

Fra en gammel industrikai kaster Yvonne Wold ut fiskesnøret. På den andre siden av fjorden ser vi rett bort på hjembyen Åndalsnes.

Yvonne Wold, Sosialistisk Venstreparti. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Det er ikke det å få fisken i seg selv bestandig. Bare det å stå her og ikke tenke på noe annet enn å hive ut og få et godt kast. Det er en god type meditasjon og rekreasjon.

Den gamle bryggen blir ofte brukt av Wold og hennes familie.

– Ofte er barna mine med. Mest får vi sjøstjerner og kråkeboller, men de blir uansett begeistret for hva vi får. Det er stor stas om vi får en sjøørret, for det er det aller gjeveste.

– Når du da blir pensjonist, blir du en av dem som tar med seg en campingstol til bryggen for å fiske hele dagen?

– Det skal du ikke se bort ifra!

Hva skal du få til, dersom du får plass etter valget?

– Det er en norm for lærertetthet. I dag kan du ha veldig mange barn med en lærer i et klasserom. Forskning viser at det viktigste kriteriet for læring er at det er en god relasjon mellom elev og lærer. Det får du ikke om det er 33 elever for en lærer i 45 minutter. Jeg vil ha maks 15 elever per lærer fra 1.–4. trinn, og maks 20 elever fra 5.–10. trinn.

Hva tenker du på når du er alene i bilen?

– Om jeg er på vei til et møte er det ikke noe tid eller rom til å tenke på noe annet enn forberedelser. Er jeg på vei hjem igjen blir det som regel full musikk og synging. På alle andre turer prøver jeg å tenke langt frem, tenke på noe som er større enn bare meg selv. Tenker også på hverdagen. Jeg har tre barn som bor hjemme og da tenker man på logistikk og praktiske ting, som hvordan vi skal komme oss på den øvelsen eller den treningen.

Hva jobber du mot på fritiden?

– Jeg har veldig liten fritid, for det er et aktivt og travelt liv. Jeg synes det er veldig deilig å kunne sette seg ned i en stol og lese en god bok, eller se en hel sesong med et eller annet på Netflix. Ellers har jeg et trykkeri i garasjen, hvor jeg kan sitte å risse og etse, lage kunsttrykk. Det bruker jeg så mye fritid jeg kan på. Være med venner på den lokale kafeen.

– Hva ser du på Netflix da?

– Jeg elsker «House of Cards». Nå holder vi på å se denne israelske serien «Fauda», og ellers har vi sett nesten alt.