KANDIDAT: Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet

Hun har vært hjemme i Møre og Romsdal på ferie, men Sylvi Listhaug har ikke ligget på latsiden. Her har hun drevet valgkamp med familien på slep.

Nåværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Vi møter henne på gården til foreldrene, på det store tunet som hun har lekt mye i barndommen. Lenger nede ligger det et lite vann.

– Vannet er ikke noe badevann, siden det er mer gjørme. Vi gikk vel mer på skøyter når vannet var isbelagt om vinteren, forteller hun.

Det er spesielt naturlandskapet rundt foreldrenes gård i Ørskog hun vil vise frem.

Jeg har sagt at denne gården skal ikke ut av vårt eie. Sylvi Listhaug

– Om du en dag i fremtiden legger politikk på hyllen, vil du da flytte hjem og ta over gården?

– Det kan godt hende. Vi har ikke helt ferdig diskutert det. Jeg har sagt at denne gården skal ikke ut av vårt eie. Er ikke brødrene mine interessert, så får jeg overta.

Se Fremskrittspartiets partiprogram her

Hva er hjertesaken din?

– Det viktigste fremover nå er å ha kontroll på innvandrings- og integreringspolitikken. Det handler om fremtiden vår, hvordan den skal se ut for våre barn og barnebarn. Vedvarende høy innvandring vil gi press både på velferdsmodellen og verdiene våre. Jeg tenker da at vi ikke trenger et nytt «rødgrønt» eksperiment, vi trenger en stø kurs og derfor så er det denne regjeringen som bør fortsette.

Hva jobber du mot på fritiden?

– Jeg har ikke så veldig mye fritid. Det jeg jobber mot er å være sammen med barna mest mulig og være en så god mor som mulig. Bruke tid sammen med familie og venner.

– Har du noen hobbyer?

– Nei, men jeg liker godt å reise og det er på en måte en hobby. Jeg har drevet og brodert. Jeg har laget mye, både juleduker og litt av hvert.

Hva inspirerer deg?

– Å få resultat. Å se at det du holder på med gir resultat. På hjemmebane er det så klart barna, mannen min og foreldrene mine.

– På hvilken måte?

– Fra mamma og pappa har jeg lært dette med hardt arbeid. De har jobbet utrolig mye hele mitt liv. De er bønder og moren min har hatt jobb ved siden av. Etter at jeg fikk barna mine ble livet mer enn bare politikk. Før var jeg veldig opptatt av det, men nå er det barna mine som er det viktigste og det er jo sunt. Mannen min er og en veldig god støttespiller og hjelper meg med å finne gode poeng.