KANDIDAT: Steinar Reiten, Kristelig Folkeparti

NÆRINGSLIV: Steinar Reiten meiner det er viktig å legge til rette for næringslivet i fylket, og at gjennomføring av NTP er vegen å gå. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Det kan vere ganske krevjande!

Steinar Reiten trivs i politikken. Han fortel at det er tøft å kombinere med jobben som lærar på ungdomsskule, men det har ikkje stoppa han frå å stille til val.

Reiten er KrF sin listetopp i Møre og Romsdal og har lang fartstid i partiet. Han meiner det er viktig å kunne legge frå seg jobben, men at det ikkje er enkelt.

Det å legge frå seg politikken og ha litt privatliv er viktig, men vanskeleg. Steinar Reiten (KrF)

– Dei gongane det buttar litt imot, kanskje pilene peikar nedover i meiningsmålingane, så er det noko du tar innover deg.

Sjå partiprogrammet til KrF her.

Kva er di hjartesak – og kvifor?

– Møre og Romsdal er eit fylke med mykje musklar i næringslivet, og vi er eksportretta. Derfor er det viktig å ha ein god næringslivspolitikk.

– Ei prioritert oppgåve vil vere å sørge for at Nasjonal transportplan, som blei vedtatt før sommarferien, blir følgt opp med løyvingar i statsbudsjetta som kjem.

– Gode kommunikasjonslinjer ut av fylket vårt er veldig viktig for næringslivet!

Kva tenker du på når du er aleine i bilen?

– Då tenker eg veldig ofte på kona mi. Vi har det veldig godt saman.

– Det blir frykteleg mange lange turar i bilen. Det er jo store avstandar i fylket når eg skal besøke lokallag eller vere med på møter og arrangement.

– Når eg køyrer gler eg meg til å komme heim til eit varmt smil og ein kaffikopp i sofakroken. Det er veldig godt å senke skuldrene på den måten, etter ein lang arbeidsdag.

Kva engasjerer deg på fritida?

– Når ein driv i det gamet her er det lite fritid til disposisjon. Eg er jo lærar på i tillegg til politikken. Men når eg har litt fri og kan ta ei pause, er eg veldig glad i å gå turar.

Men Reiten tar det gjerne rolig i sofakroken.

– Eg likar å sjå film. Eg har heimekino på loftstua og samlar på filmar på DVD og Blu-ray.

Han fortel at han for nokre år sidan investerte i ein god projektor og eit skikkelig anlegg for å dyrke interessa. Det er også ein plass han kan gå for å kople av frå jobben.

– Ein spennande science-fiction-film, det er toppers, seier han.