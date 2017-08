KANDIDAT: Stein Kristiansen, Rødt

Foto: Marie Myklebostad / NRK

Solen skinner i Nordmørsbyen Kristiansund og Sten Kristiansen og kona Ildrid Melbye skal ta en kaffe på museumskafeen "Kaffebrenneriet". Det er definisjonen på en fin dag for paret som har vært gift i 44 år. Kristiansen har en forkjærlighet for god kvernet kaffe.

– Når vi har anledning så kommer vi hit for å ta en kopp kaffe og prate med kjentfolk. Det er et viktig element i vår hverdag.

«For meg betyr det mye å kunne se individene bak de ofte store perspektivene.» Stein Kristiansen

Kristiansen har vært politisk aktiv siden han var 15 år, og jobber i dag som rådgiver i Handel og Kontor i Norge.

– Jeg har ikke gått på Høyskole, men jeg har gått på en slags «livets høyskole» og føler meg kapabel til å gå inn i enhver politisk diskusjon.

Se partiprogrammet til Rødt her.

Hva er din hjertesak- og hvorfor?

– Det veldig enkelt og greit lokalsykehuset i Kristiansund, og ellers rundt om i fylket. Det er mange som har kalt meg for sykehusgeneral i Kristiansund i forhold til at jeg har ledet en gruppe bestående av folk fra forskjellige partier, men også uavhengige, som alle har jobbet på en helt utrolig måte for sykehuset her.

Det har vært travelt og til tider veldig slitsomt, men det har også gitt meg utrolig mye. Jeg har aldri opplevd et slikt oppmøte, samarbeid og lojalitet i forhold til det arbeidet vi har gjort. Det er jeg glad for å ha med meg videre.

Hva inspirer deg?

– Jeg har vært heldig og fått lov til å være tett innpå mange forskjellige folk opp gjennom årene. For meg så betyr det mye at vi kan se menneskene bak de ofte store perspektivene som blir tegnet. Jeg har truffet så mange fine folk, og det er aldri spørsmål om religion eller parti. Det de indre kvalitetene som har vært med på å bygge samfunnet. Hvis man skal snu ryggen til de kvalitetene i fremtiden så ødelegger vi samfunnet. Jeg er redd det er dit vi er på vei, og at noen ønsker å ta fra kjærligheten og solidariteten blant folket.

Hva jobber du mot på fritiden?

– Jeg vet ikke om noe annet enn politisk arbeid, men så snart jeg og kona har fri så benytter vi anledningen til å dra ut på fritidshuset utpå Veiholmen på Smøla. De kaller det havets hovedstad og ligger på de nordligste skjærene i Møre og Romsdal.

Når jeg er på Veiholmen så får jeg igjen troen på et sosialistisk og solidarisk samfunn. For det første er det en dugnadsånd som er fantastisk og de har et sinn som er åpent for både gjester og hverandre. Vi kjøpte fritidshuset for tre år siden, og i løpet av de årene så har vi vært der i godt over syv måneder til sammen.