KANDIDAT: Marianne Synnes, Høyre

Kajakken føres ned til vannet på Emlemssanden i Ålesund. Det er helt stille på fjorden, noe som gjør det til en perfekt dag for Marianne Synnes (H) å få seg en padletur.

Marianne Synnes er Høyres andrekandidat for stortingsvalget i Møre og Romsdal. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Det blir dessverre altfor lite. Jeg trenger ikke mer enn et par timer, men det blir bare en gang i måneden eller noe.

For henne er padling den beste avslapningen.

– Det å padle kajakk er en fantastisk avkobling. Jeg ser at når jeg har hatt travle dager er det godt å komme seg ut på vannet - bare sitte og la tankene kverne.

Vi som jobber med utdanning må være rota i virkeligheten og utdanne den arbeidskraften som trengs. Marianne Synnes

Hun har padlet i 10 år, men det er ikke den eneste sporten hun begir seg ut på når hun har fritid.

– Jeg har klatret i alle år, og kjører både på randonee og telemarkski når det byr seg. Vi har to hester, så jeg rir også. Jeg liker å være ute og holde på med alt som er gøy. Både på vannet og i fjellet.

Hva er hjertesaken din?

– Det må jeg si er å videreføre et aktivt og livskraftig næringsliv i Møre og Romsdal, for det er vi helt avhengig av. Jeg har jobbet veldig mye med det maritime gjennom mitt virke som rektor ved Høgskolen i Ålesund, og jeg er veldig opptatt av den koblingen mellom utdanning og næring. Vi som jobber med utdanning må være rota i virkeligheten og utdanne den arbeidskraften som trengs. Det gjelder alt fra både helse, maritim sektor og lærere.

Hva tenker du på når du er alene i bilen?

– Jeg er en slik person som sier ja til altfor mye. Vanligvis når jeg kjører til jobb tenker jeg på alt jeg skal gjøre, som kanskje et foredrag eller en tale. På vei hjem tenker jeg på alt jeg skal rekke før jeg legger meg. Jeg pleier å si jeg er aleneforelder til to barn, to hester og et marsvin, så det er en logistikk som skal gå opp der.

Hva jobber du mot på fritiden?

– Det viktigste for meg på fritiden, er å sørge for at jentene mine har det bra. De er snart 15 og 17 år, som mistet faren sin for seks år siden. Siden den tiden har hovedfokuset mitt vært at dem skal være trygge og ha det de trenger. De er begge ivrige hesteryttere, så jeg er med og trener de, vi kjører ski sammen og padler kajakk. Men nå er de veldig engasjert i hest, så jeg er mest alene når jeg skal padle kajakk.