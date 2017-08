KANDIDAT: Lars Helge Meidell, Kystpartiet

Lars Helge Meidell parkerer bilen sin utenfor Molde stadion. Han er bilentusiast, og når en av bilene som ble brukt i kronprinsesse Victorias bryllup i Sverige ble lagt ut for salg, grep han sjansen.

Lars Helge Meidell, Kystpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Dette er en Volvo S80, som er en av 10 eksemplarer som ble importert til Norge. Jeg vet ikke hvem som var passasjerer i denne når kronprinsessen giftet seg, men det står brodert på nakkestøtta at det er bil nummer 41. Da er det bare å begynne å finne gamle videoklipp fra bryllupet hennes for å finne ut hvem som satt i den.

Tilsammen laget Volvo 85 biler som skulle brukes spesielt til bryllupet.

– Hvem håper du var passasjerer i denne bilen?

– At det var noen kjente kongelige. Helst kong Harald kanskje, sier Meidell og smiler bredt.

Skal man først bry seg politisk må man melde seg inn i et parti med saker som passer en best. Lars Helge Meidell

– Du er helt ny i politikken. Hva var det som fikk deg til å bli engasjert?

– Jeg var en av dem som satt og klaget hele tiden over det jeg mener burde ha vært gjort. Så fikk jeg for meg at jeg burde slutte og heller prøve å gjøre noe med det. Jeg gikk derfor på internett og fant det partiet som sto meg nærmest. Skal man først bry seg politisk må man melde seg inn i et parti med saker som passer en best. Man skal ikke melde seg inn fordi det er størst. Man skal kunne stå for det man har meldt seg inn i. For meg ble det Kystpartiet.

Se Kystpartiets partiprogram her

Hva er hjertesaken din?

– Det er å få på plass et godt sykehustilbud i distriktene. Jeg har en mor som nå ligger på sykehuset. Hun har vært innlagt i tre måneder, så jeg har fått opplevd hvordan sykehusene her er. Hun var innom Ålesund sykehus på et tidspunkt, for i Molde hadde de ikke kapasitet til å ta henne mot. Jeg ser helt klart at det er behov for fornying av bygningsmasse både der og i Molde. Jeg skjønner ikke hvordan de kan drifte Molde sykehus en gang, for det ser helt forferdelig ut.

– Vi må få på plass et nytt sykehus i regionen. Nå har prosessen kommet så langt at det blir, men jeg ønsker at det kommer fort og at det blir skikkelig. Kvaliteten kan kanskje være høyere enn kvantiteten.

Hvorfor bør du få plass på Mørebenken?

– Jeg ser at det er behov for mer jordnære, litt mer «gutta på gulvet»-folk, på Stortinget. Det er altfor mange fra hovedstaden, som kanskje lever i en liten boble. På generell basis burde det være flere som kommer fra hele Norge og har forskjellig bakgrunn. Vi trenger ikke bare økonomer og statsvitere. Jeg jobber selv i elektrobransjen som prosjektleder, og det virker som en gjenganger når du snakker med folk på for eksempel byggeplasser, at de skulle ønske det var litt mer tilknytning til de som sitter og styrer og dem som blir styrt. Det er for lang avstand der. Få «Ola nordmann» opp for å hjelpe med styringen. Flere burde få prøve seg, så hvorfor ikke da meg.

Hva inspirerer deg?

– Der må jeg si mora mi. Hun har stått på og kjempet. Endelig nå de siste ukene ser det ut til å gå bedre med henne. Hun har vært operert i mageregionen blant annet og det ble komplikasjoner etter operasjonen. Legene sa da hun var på sitt verste at de ikke visste hvilken vei det ville gå, og fra det til dit hun er nå at hun klarer å sitte oppreist og spise fast føde er inspirerende. Det høres enkelt ut for oss, men for henne har det vært en lang vei å gå. Hun ringte meg i går og det er første gangen hun har klart å holde telefonen etter at hun ble dårlig. Hun har ligget i sengen i tre måneder og har nesten ikke muskelmasse igjen, så hun inspirerer meg til å stå på og kjempe uansett, alltid.