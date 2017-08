KANDIDAT: Helge Orten, Høyre

ERFARING: Helge Orten har vore ordførar i Midsund, på fylkestinget og no Stortinget. Han ser helst å vere der dei neste fire åra. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Helge Orten har allereie fire år på mørebenken bak seg, men er ikkje lei. Han håper på fire nye år til å jobbe mot måla sine.

Nokon av måla har han jobba mot sidan han var ordførar i Midsund i 2003. Orten vil ha ein meir samla region, og meiner Møreaksen og Hafast er gode verkemiddel.

– Eg trur det vil påverke oss kulturelt også. Vi vil kunne løfte fram eit samla Møre og Romsdal, heller enn å krangle internt.

– For mykje einigheit jo gi kjedelege lokalderby i fotballen da?

– Tja, det blir i alle fall kortare veg til kamp, seier Orten med eit smil.

Kva var siste gåva du gav til nokon – og til kven?

– Sonen min har nettopp fylt 20 år, og då fekk han eit GoPro-kamera. Det var litt av eigeninteresse for eg synast det er litt artig sjølv.

Politikken blir veldig altoppslukande, men eg er veldig glad i naturen. Det prøver eg å gjere når eg har tid, og trivs godt på fjellet både på ski og til fots.

– Vi skal ha oss nokre turar i fjellet og slikt, så vi får prøvd ut det kameraet.

Kva tenker du på når du sit aleine i bilen?

– Det blir nok mykje politikk der også, for eg køyrer jo ofte rundt i fylket i forbindelse med jobb. Det er greitt å kunne planlegge neste møte i løpet av turen, men når eg skal kople av gjer eg det med musikk.

Kva er di hjartesak – og kvifor?

– For meg er det utruleg viktig å bidra til å skape fleire arbeidsplassar i Møre og Romsdal. Eg ser at vi har hatt ei tøff periode bak oss med oljeprisfall. Det er viktig at vi bygg opp igjen og skaper nye arbeidsplassar, og fleire arbeidsplassar.

Orten peiker på infrastruktur og innovasjon er viktige fokusområde for å nå måla.

– Vi må bygge regionen tettare saman, legge til rette for næringsliv og skaffe oss kompetansen vi vil ha.