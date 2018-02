Kan vinne prisar

Både Arnfinn Kolerud frå Rauma, Marit O. Kaldhol frå Ålesund og Brit Bildøen frå Aukra er nominerte til Kulturdepartementet sine prisar for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2017. Kaldhol er nominert til Litteraturprisen for boka Z for sorry, Kolerud for Snillionen og Bildøen er nominert til Oversetterprisen, for boka Hest, hest, tiger, tiger, som danske Mette Eike Neerlin har skrive. I alt er det 25 nominerte til sju prisar, som blir delte ut 8.mars.