Kan vinne Forsvarets veteranpris

Dag Rafael Torhaug frå Molde er ein av dei fem nominerte til Forsvarets veteranpris i 2018. Torhaug jobbar til dagleg som personaloffiser i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11. I grunngjevinga står det at Torhaug over lengre tid har lagt ned ein ekstraordinær innsats for å arrangere medaljeseremoniar for veteranar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Det er forsvarssjefen som avgjer kven som vinn prisen. Utdelinga skjer 19. september.