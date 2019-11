Kan vere såpeglatte vegar

Ein entreprenør er no på veg for å salte vegbanen på fylkesvegen mellom Valle i Skodje og Magerholm i Ålesund. Der er det framleis full stans i trafikken på grunn av svært glatt vegbane på Glomset. Fleire vogntog står i kø og kjem seg ikkje av flekken på grunn av underkjølt regn som gir isete vegbane, opplyser politiet. Operasjonsleiar Tor André Gram Franck seier ingen har køyrt av vegen eller er skadde, og at vegen blir opna så snart som råd. Det er omkøyring via Brusdalen på E39. Gram Franck seier isete vegbane kan gi svært vanskelege køyreforhold på fleire vegstrekningar i fylket, og oppmodar bilistar til å avpasse farta etter forholda.