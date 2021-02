Kan vere menneskeleg svikt

Ferjeselskapet Boreal får to pålegg om utbetring på ferja i sambandet Molde-Vestnes. Natt til laurdag fekk ferja motorhavari og passasjerar og mannskap blei fast på sjøen i nesten seks timar. Sjøfartsdirektoratet hadde tilsyn måndag og krev at utbetringar vert gjort før ferja kan gå som normalt. Dei trur menneskeleg svikt kan vere årsak til blackouten, etter at skipet fekk ein alarmfeil.