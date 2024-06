Kan være i strid med regjeringa sin hovedintensjon

Stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) tror Møre og Romsdal fylkeskommune kan bli straffa dersom de øker fergetakstene.

I fylkesutvalget i Møre og Romsdal ble det flertall for å øke taktene med en takstsone. Fylkestinget skal gjøre endelig vedtak i morgen.

Regjeringa har tidligere gjort det klart at fylkeskommuner som tar betaling på samband som skal være gratis, får trekk i overføringene

Sve har stilt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om betalingsferger som regjeringa har bestemt skal få halvert billettprisen.

Svaret fra samferdselsminister Jan Ivar Nygård er at en økning i fergetakstene vil kunne være i strid med hovedintensjonen for regjeringa sin ordning for reduserte fergetakster