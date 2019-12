Kan tene 30 millionar på Haaland

Molde Fotballklubb kan få 30 millionar kroner for Erling Braut Haaland, som no skiftar klubb, det skriv Romsdals Budstikke. Øystein Neerland bekreftar at det er ein videresalsklausul i avtalen mellom Molde og Salzbur, men vil ikkje seie kor mykje det er snakk om. Haaland skal ha blitt seld for 200 millionar kroner, og MFK skal ifølgje avisa få femten prosent av denne summen.