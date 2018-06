Kan tape på røyrleidning

Den norske staten kjem til å tape 10 milliardar kroner på gassrøyrleidningen Polarled, meiner naturvernorganisasjonen WWF. Dei har rekna på inntekter og utgifter for staten ved prosjektet. Leidningen er om lag 50 mil lang, og fraktar gass frå Aasta Hansten-feltet nord for Polarsirkelen til Nyhamna i Aukra. Det som før var sikre inntekter for staten, er ikkje det lenger, meiner generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.