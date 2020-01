Kan ta heile dagen å få att straum

Rundt 500 kundar er utan straum i Nordvestnett sitt område. Lynet har slått ned over eit breitt geografisk område. Dette gjeld Tresfjorden i Vestnes, Overøy i Fjord, og Brusdalen og Flemsøya i Ålesund. Nordvestnett jobbar framleis med å kartlegge omfanget av skadane som lynet har forårsaka, og det kan det i verste fall kan gå heilt til kvelden før alle kundane har fått tilbake straumen. – Vêret var ekstremt. Det som gjorde dette så omfattande er at vi hadde så mange samtidige feil, så vi må spreie mannskapet vårt over eit stort geografisk område. Det er litt uvanleg at det skjer, seier administrerande direktør i Nordvestnett, Stein Bergheim.