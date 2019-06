Kan spare på å ha åpent i helga

En ny rapport, utarbeidet av ei arbeidsgruppe i helseforetaket, mener det er millioner å spare på å slutte å stenge akuttkirurgien i Volda i helgene. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge arbeidsgruppa fører helgestenginga til at man ikke får utnyttet operasjonskapasiteten fullt ut, og at en ved å åpne igjen i helgene vil få ei større inntjening enn det koster å holde åpent. Ifølge avisa står det også i rapporten at kvaliteten totalt vil bli bedre fordi man reduserer belastninga ved Ålesund sjukehus og utnytter ledig kapasitet i Volda. Kommunikasjonssjef i Helse Møre og Romsdal opplyser til avisa at rapporten er på høring hos klinikksjefene i foretaket. Den vil etter hvert bli sendt videre til ledergruppa for behandling.