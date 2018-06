Kan søke frem til 1. september

Fellesnemnda for nye Ålesund kommune vedtok i dag forslaget om at andre kommuner som vil søke seg inn i den nye storkommunen har frem til 1. september i år. Prosjektleder Astrid Eidsvik har sagt at de ikke kan jobbe for åpne dører kontinuerlig. De som vil inn etter satt frist må vente til 2025.