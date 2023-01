Kan setje ned bompengetakstar på Nordøyvegen

Møre og Romsdal fylkeskommune kan setje ned bompengetakstane på Nordøyvegen. Like før helga fekk dei beskjed frå samferdsledepartementet om at det er mogleg.

– Vegamot skal no rekne på om dei treng tilskott eller garanti frå fylket, og det vert det jobba med no frå vår administrasjon so raskt som mogleg, seier fylkesvaraordførar Line Hoem (Ap).

Den utvida garantien må då eventuelt verte godkjend av kommunal- og distriktsdepartementet.

– Det jobbar vi med som berre det no, seier Hoem.

Ho kan ikkje sei noko om kva tid bompengetakstane eventuelt kan verte sett ned.