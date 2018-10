Kan ramme Hydro i Sunndal

Hydro stengjer både sitt aluminiumsraffineri i Alunorte og bauksittgruva Paragominas i Brasil. Det melder NTB. I verste fall kan det få konsekvensar for Hydro i Sunndal, ifølgje Tidens Krav. Meldinga om den stengde produksjonen i Brasil førte til at Hydro-aksjen fall med over åtte prosent på Oslo Børs onsdag føremiddag. Aluminiumsanlegget har produsert på halv maskin sidan mars etter at brasilianske myndigheiter påla konsernet å halvere produksjonen. I ei pressemelding onsdag morgon skriv Hydro at pålegga hindrar Alunorte å bruke det nyaste deponiet for bauksittrestar, som var under oppstart i februar, i tillegg til eit nytt og moderne pressfilter.