Kan Mowinckel ta ny medalje?

Ragnhild Mowinckel har startnummer 17 når første omgang av Super G-rennet under OL i Pyeonchang startar i natt klokka 03.00 norsk tid. Kan ho følgje opp sølvmedaljen frå storslalåmrennet torsdag? Følg rennet her og høyr sendinga her.