Kan miste lokale rabatter

Det kan bli dyrere for lokalbefolkningen i Vestnes og Rauma å passere Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua, skriver Bygdebladet. Regjeringen jobber med forslag til omlegging av rabattordningene, og det kan bety at de lokale rabattene for folk i nærområdet kan bli fjernet.