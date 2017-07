Kan miste arbeidsplasser

Nye regler for fisket etter leppefisk kan få negative følger for 12-14 arbeidsplasser i Averøy, skriver Tidens Krav. (krever innlogging) Grunnen er at rederen selv må være ombord under fisket. Ken Åke Grahn i firmaet Leppefisk har seks båter for dette spesielle fisket, men må kanskje gi opp å bruke alle hvis ikke de nye reglene blir endret