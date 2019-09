Kan miste ambulansearbeider

Geiranger kan utenom turistsesongen stå igjen med kun én ambulansearbeider på vakt. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisa har ambulansestasjonen, som dekker Geiranger Eidsdal og Norddal i dag, alltid to på vakt, og dette er et av forslagene Helse Møre og Romsdal jobber med for å kutte i kostnader. Ambulansearbeidere som avisa har snakka med er bekymra over forslaget og mener det vil gå utover kvaliteten.