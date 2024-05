Kan måtte kutte 550 millionar i 2025

Den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal er svært vanskeleg etter innføringa av Helseplattforma. Det viser langtidsbudsjettet for 2025–2030 som blir lagt fram for styret i neste veke.

Der kjem det fram at helseføretaket kan måtte kutte 550 millionar kroner neste år, men at dette er heilt urealistisk å få til utan å redusere store delar av spesialisthelsetenestetilbodet i Møre og Romsdal. Dei ber difor om pengestøtte frå Helse Midt Noreg.

Administrerande direktør Olav Lødemel skriv at leiinga siste tida har brukt all ledig kapasitet på Helseplattforma, og at dei difor ikkje har fått sett på korleis dei kan effektivisere drifta og dermed spare pengar i åra som kjem.

– Administrerande direktør er difor avhengig av å kome tilbake til styret med eit forslag til ein omstillingspakke. Slik føresetnadene i langtidsbudsjettet ligg no, er Helse Møre og Romsdal uansett avhengig av økonomisk støtte frå Helse Midt Noreg, skriv direktøren i si innstilling til styret.

Styret får ei skisse som viser at dei må kutte over 500 millionar kroner kvart år fram til 2030 også etter at eingongskostnaden knytt til innføring av Helseplattforma er betalt.