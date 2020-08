Kan lukkast i norden

Når Helseføretaket lyser ledige gynekolog-stillingar ved sjukehusa i Kristiansund og Molde i heile norden, kan dei kanskje lukkast, meiner leiar i Norsk Gynekologisk forening, Kirsten Hald. Helseføretaket manglar åtte gynekologar, og det er særleg utfordrande for avdelingane i Kristiansund og Molde. Det er rundt 1200 gynekolgar her i landet, og Hald seier det kan vere attraktivt for kollegaer frå andre nordiske land å jobbe her.