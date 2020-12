Kan koste ti millionar å rydde opp

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pålagt gjenvinningsbedrifta Miljøservice Eide AS om å rydde opp etter seg. No er bedrifta konkurs, og myndigheitene må ta rekninga for oppryddinga. Ifølgje Tidens Krav kan rekninga komme opp mot 10 millionar kroner.