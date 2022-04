Kan komme til å utvide siktelse

Siktelsen mot den tidligere daglig lederen av Miljøservice Eide AS kan bli utvidet til å gjelde flere forhold. Det sier politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli til Romsdals Budstikke.

Mannen er fra før av siktet for brudd på forurensningsloven. Saken etterforskes av Møre og Romsdal politidistrikt, med bistand fra Kripos og Økokrim. Miljøservice Eide AS gikk konkurs i 2020. Nå ligger hauger av rustne bilvrak, plastsekker og trevirke igjen på området. Statsforvalteren i Møre og Romsdal anslår at det er snakk om 5000 tonn avfall.