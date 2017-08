Kan komme inn på Stortinget med borgerlig flertall

Fremskrittspartiet topper stortingsvalglista i Møre og Romsdal med de to statsrådene Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale.



Dersom begge blir valgt inn og Frp forsetter i regjering etter valget, vil både tredjekandidaten Jan Steinar Engeli Johansen og fjerdekandidaten Knut Flølo rykke opp og inn på Stortinget som fast møtende vararepresentanter.

– Vi vil ha inn to fra Møre og Romsdal. Både Sylvi og Jon Georg gjør en veldig god jobb i regjering, og det er ingen signaler om at de skal byttes ut. Så det vil bety at jeg kommer inn fra Nordmøre og Knut Flølo kommer inn fra Romsdal, sier Jan Steinar Engeli Johansen som understreker den geografiske bredden et slikt utfall vil gi.

Lang erfaring som lokalpolitikere

Knut Flølo er tidligere ordfører i Vestnes. Nå kan han få plass i Strotinget etter høstens valg. Foto: Picasa 2.7

Det er to erfarne lokalpolitikere som i så fall får sin første smakebit på rikspolitikken. Jan Steinar Engeli Johansen har mange år bak seg i lokalpolitikken i Averøy. Han ble valgt inn i kommunestyret første gang i 1999, fikk plass i formannskapet i 2007 og var varaordfører i Averøy i perioden 2011-2015.

Fra 2015 har Jan Steinar Engeli Johansen hatt fast plass i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Også Knut Flølo har lang fartstid som lokalpolitiker i Vestnes kommune. I 2003 ble han ordfører etter et direkte ordførervalg i Vestnes, men måtte gi fra seg ordførerklubba fire år senere. I perioden 1991-1995 representerte han Frp i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Økt optimisme

Meningsmålingene i august har gitt regjeringspartiene økt optimisme. Får Venstre en oppslutning på over fire prosent nasjonalt som vil bety at partiet får utjamningsmandater, er sannsynligheten stor for et borgerlig flertall på Stortinget, Hvis Venstre ikke klarer dette kan det blir jevnt.

For Jan Steinar Engeli Johansen blir det noen spennende uker frem til valgdagen 11.september.

– Klart jeg er spent. Valget i seg selv blir jo spennende, men også for min egen del. Det er veldig tett og det kan slå begge veier. Men vi er veldig godt forberedt på å fortsette i regjering, og Knut og jeg er forberedt på å gå inn i Stortinget, sier Jan Steinar Engeli Johansen.