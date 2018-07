Kan ikkje konkludere

Mattilsynet kan ikkje seie sikkert om sauen som blei funnen flytande i sjøen ved Hundsværholmen i Ålesund blei utsett for mishandling. – Obduksjonsrapporten er klar, men vi kan ikkje konkludere med om kuttskadane skuldast mishandling eller at sauen har hengt seg opp i noko. Det einaste vi veit sikkert er at sauen ikkje døde av drukning, seier Kristin Ness i Mattilsynet.